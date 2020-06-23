Живодеров на Кубани будут привлекать к административной ответственности

В Краснодарском крае во втором чтении принят законопроект об установили ответственность за жестокое обращение с животными.

"Мы принимаем очень важные в социальном плане изменения в Административный кодекс края. Они установят ответственность за соблюдение правил обращения с животными, а также за нарушение установленного режима особо охраняемых природных территорий местного значения", - пояснил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, пишет "АиФ-Юг".

Документ принят в связи с вступлением в силу Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Губернатор Кубани утвердил порядок осуществления регионального надзора в области обращения с животными. Полномочиями по осуществлению надзора в этой сфере наделяется краевой департамент ветеринарии.