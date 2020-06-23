Столтенберг приветствовал переговоры России и США в Вене

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позитивно воспринял прошедшие в Вене переговоры России и США по контролю над ядерным вооружением. Об этом он заявил, выступая на международном форуме в Брюсселе.

"Я приветствую тот факт, что Россия и США начинают переговоры о том, как достичь соглашения по контролю над ядерными вооружением", - приводит слова генсека альянса РИА Новости.

По словам Столтенберга, "это очень важно для всех".

Напомним, в Вене состоялись переговоры замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. Новая встреча по стратегическим вооружениям в столице Австрии может пройти в конце июля - начале августа.