Временные госпитали в парке "Патриот" и в "Крокус Экспо" продолжат работу в июле

Временные инфекционные госпитали для больных коронавирусной инфекцией в парке "Патриот" и выставочном комплексе "Крокус Экспо" будут работать и в июле. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Будем продолжать лечение пациентов во временных госпиталях до 31 июля", - приводит ее слова "Интерфакс".

Временный госпиталь в парке "Патриот к 31 июля планируется "уже закрыть и вернуть Минобороны", заявила Стригункова. Относительно того, будут ли резервировать госпиталь в "Крокусе" "в дальнейшем и на возможную вторую волну, решение окончательного не приняли", заключила министр.