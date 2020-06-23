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Временные госпитали в парке "Патриот" и в "Крокус Экспо" продолжат работу в июле

Временные госпитали в парке &quot;Патриот&quot; и в &quot;Крокус Экспо&quot; продолжат работу в июле

Временные инфекционные госпитали для больных коронавирусной инфекцией в парке "Патриот" и выставочном комплексе "Крокус Экспо" будут работать и в июле. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Будем продолжать лечение пациентов во временных госпиталях до 31 июля", - приводит ее слова "Интерфакс".

Временный госпиталь в парке "Патриот к 31 июля планируется "уже закрыть и вернуть Минобороны", заявила Стригункова. Относительно того, будут ли резервировать госпиталь в "Крокусе" "в дальнейшем и на возможную вторую волну, решение окончательного не приняли", заключила министр.

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Вестник Кавказа

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