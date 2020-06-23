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В Ереване от коронавируса излечился 99-летний ветеран

В Ереване от коронавируса излечился 99-летний ветеран

Медики в Армении смогли вылечить 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Ветеран проходил лечение в ереванском медцентре святого Григория Просветителя, пишет РИА Новости.

"Ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Мехак Аветисян был выписан сегодня с выздоровлением из медицинского центра святого Григория Просветителя. Его госпитализировали с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией", - сообщила во вторник пресс-секретарь учреждения Цовинар Хачатрян в Facebook.

Ветерана выписали, сейчас он находится дома.

Всего в Армении коронавирусом больны более 21 тыс человек.

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Вестник Кавказа

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