В Подмосковье стало на треть меньше тяжелых пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказал, что в регионе сократилось число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.

"Сократилось число пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ в состоянии средней степени тяжести и тяжелом. Это сокращение составило 33%", - заявила она в ходе онлайн-конференции "Перепрофилирование медицинских организаций и возвращение к плановой медицинской помощи. Проведение ИФА-исследований для жителей Подмосковья".

В рамках конференции, которую транслировали в МИА "Россия сегодня" она отметила, что самый главный показатель, за которым следил регион – это среднесуточная госпитализация. В настоящее время в больницы за сутки попадает вдвое меньше пациентов с коронавирусом.