Жириновский осудил позицию КПРФ по поправкам к Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал позицию КПРФ, которая выступает против поправок к Конституции, назвав ее варварством.

Политик отметил, что представитель КПРФ входил в рабочую группу по подготовке поправок. "Мы вместе были у президента, все лидеры четырех парламентских фракций", - напомнил он. "Тот же Зюганов говорил о поддержке", - цитирует Жириновского РИА Новости.

Идеи, которые предлагали коммунисты, включены в поправки, указал он. "Так они против этого всего. Это же варварство", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Раньше "Зюганов и КПРФ хвалили поправки о семье, образовании, науке и культуре", обратил внимание он. "Какие поправки им не нравятся?" - задался вопросом Жириновский.

Лидер ЛДПР предположил, что в КПРФ "переобуваются на лету", и призвал принять меры к партии.