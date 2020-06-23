Сенатор прокомментировал рост пенсий по старости в РФ

Член Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что индексация пенсионных выплат прописана в законе до 2024 года. Сенатор пояснил, что когда верстается бюджетная трехлетка (2021, 2022 и 2023 годы), прописывается и обязательство федерального бюджета перед пенсионной системой и ставятся цифры индексации.

"Здесь нет никаких сенсаций. <…> Такое решение приняли тогда, когда решали вопрос о повышении пенсионного возраста", - уточнил он.

По данным проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда, средний размер пенсии в следующем году может вырасти до 17 432 рублей. Согласно документу, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей), передает РИА Новости.