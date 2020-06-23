Президент России Владимир Путин завтра примет парад Победы. Анонс события опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что 24 июня в Москве на Красной площади президент и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, совместно с главами иностранных государств, приехавшими в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Затем в Большом Кремлевском дворце состоится торжественный прием от имени президента РФ для глав иностранных государств.

"В этот же день Владимир Путин вручит Государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты", - уточнили в Кремле.