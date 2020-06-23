ОАЭ продала долю в ADNOC Gas Pipeline Assets за $10 млрд

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила соглашение на $10 млрд с консорциумом инвесторов, сообщила компания во вторник.

По условиям соглашения, консорциум инвестирует $10,1 млрд, чтобы приобрести 49% акций в дочернем предприятии ADNOC - ADNOC Gas Pipeline Assets с получением права аренды трубопроводов на 20 лет, а ADNOC будет владеть контрольным пакетом акций в 51%.

В группу инвесторов входят Global Infrastructure Partners, Brookfield Asset Management, Фонд национального благосостояния Сингапура, Пенсионный фонд учителей Онтарио, NH Investment & Securities и итальянская компания Snam.

По словам главы ADNOC Султана Ахмеда Аль-Джабера, это самая крупная инвестиция в энергетическую инфраструктуру в 2020 году не только в регионе, но и во всем мире, передает Reuters.

Аль-Джабер отметил, что сделка вписывается в стратегию компании, направленную на привлечение иностранных инвестиций и максимизацию стоимости активов компании.