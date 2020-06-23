В Алматы вышли из строя сразу несколько лабораторий по диагностике COVID-19

Глава управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сообщил, что временно перестали работать несколько лабораторий, в которых делались тесты на коронавирус.

"Ряд наших лабораторий временно вышли из строя по разным причинам. На текущей неделе работа будет возобновлена, также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу Фондом Булата Утемуратова", - сказал Надыров на брифинге, пишет Sputnik Казахстан.

Сбой работы лабораторий вызвал общественный резонанс, отметил он.

"Но, несмотря на отсутствие у пациентов положительного результата теста, при наличии характерной клинической картины коронавируса мы согласно новому клиническому протоколу диагностики и лечения начинаем лечение, не дожидаясь результата тестирования", - подчеркнул глава горздрава.

В Алматы прорабатывается вопрос по открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков.