В Алматы вышли из строя сразу несколько лабораторий по диагностике COVID-19
Глава управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сообщил, что временно перестали работать несколько лабораторий, в которых делались тесты на коронавирус.
"Ряд наших лабораторий временно вышли из строя по разным причинам. На текущей неделе работа будет возобновлена, также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу Фондом Булата Утемуратова", - сказал Надыров на брифинге, пишет Sputnik Казахстан.
Сбой работы лабораторий вызвал общественный резонанс, отметил он.
"Но, несмотря на отсутствие у пациентов положительного результата теста, при наличии характерной клинической картины коронавируса мы согласно новому клиническому протоколу диагностики и лечения начинаем лечение, не дожидаясь результата тестирования", - подчеркнул глава горздрава.
В Алматы прорабатывается вопрос по открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков.
Вестник Кавказа
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