Евгения Медведева поздравила подписчиков с Международным Олимпийским днем (ФОТО)

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады‑2018 Евгения Медведева поздравила поклонников с отмечаемым сегодня Международным Олимпийским днем.

Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram.

"Я рада, что тогда все получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпийских Играх 2018 в Пхенчхане", - поделилась она.

По словам спортсменки, праздник для нее очень важен.

Для иллюстрации Медведева выбрала фото произвольной программы под музыку из кинофильма "Анна Каренина" с Олимпиады-2018.

Напомним, важную роль в допуске российских спортсменов к Играм в Пхенчхане сыграло выступление спортсменки на заседании исполкома МОК.