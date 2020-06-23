Евгения Медведева поздравила подписчиков с Международным Олимпийским днем (ФОТО)
Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпиады‑2018 Евгения Медведева поздравила поклонников с отмечаемым сегодня Международным Олимпийским днем.
Соответствующее сообщение она опубликовала в Instagram.
"Я рада, что тогда все получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпийских Играх 2018 в Пхенчхане", - поделилась она.
По словам спортсменки, праздник для нее очень важен.
Для иллюстрации Медведева выбрала фото произвольной программы под музыку из кинофильма "Анна Каренина" с Олимпиады-2018.
Напомним, важную роль в допуске российских спортсменов к Играм в Пхенчхане сыграло выступление спортсменки на заседании исполкома МОК.
С международным Олимпийским днём. Я рада, что тогда всё получилось в Лозанне на заседании МОК и у меня получилось сделать свой вклад в участие нашей сборной на Олимпийских Играх 2018 в Пхёнчхане. Для меня сегодняшний день очень важен. С праздником!
Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 23 Июн 2020 в 3:52 PDT
Вестник Кавказа
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