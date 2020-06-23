У вице-спикера парламента Армении обнаружили коронавирус

Вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Ваге Энфиаджян сообщил, что заразился коронавирусом.

"Только что узнал, что результат теста положительный", - написал парламентарий на своей странице в Facebook, добавив, что самочувствие у него хорошее, "никаких беспокоящих жалоб нет".

Это первый случай заражения среди депутатов, отмечает Sputnik Армения.

Тесты на коронавирус сдавали и другие парламентариев, среди них - спикер Арарат Мирзоян, а также представители фракции "Мой шаг" Грачья Акопян и Артур Ованнисян. Однако во всех случаях результаты оказались отрицательными.