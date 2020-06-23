К 2025 году турпоток на горнолыжном курорте "Эльбрус" должен возрасти вдвое

Первый заместитель главы министерства экономического развития РФ Михаил Бабич сообщил, что горнолыжные курорты "Архыз" и "Эльбрус" должны стать драйверами экономического роста регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"Мы обсудили планы по повышению эффективности курортов, рентабельности и инвестиционной привлекательности для потенциальных резидентов. "Архыз" и "Эльбрус" должны стать драйверами роста экономик регионов СКФО. Конечной целью их создания является привлечение инвестиций в субъекты, стимулирование роста региональных экономик и, как следствие, повышение благосостояния населения", - сказал Бабич по итогам визита в Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию, передает ТАСС.

На Эльбрусе при непосредственном участии компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) будет продолжено строительство объектов инфраструктуры. К 2025 году на курорте появятся девять подъемников (сейчас их три). Длинна трасс увеличится с 15 до 31 км. А сам турпоток в целом должен возрасти минимум в два раза - до 885 тыс. человек.

Отдельное внимание будет уделено развитию Северо-Кавказского горного клуба, который помогает альпинистам адаптироваться перед подъемом на одну из самых высоких вершин мира.

В Карачаево-Черкесии на курорте "Архыз" уже функционирует более 140 объектов инфраструктуры, в том числе 25,5 км горнолыжных трасс, шесть подъемников, системы искусственного снегообразования. Объем турпотока ежегодно растет в среднем на 30%. Будет продолжено строительство двух туристических деревень Романтик и Лунная поляна, также планируется развивать новую деревню Дукка. Общий потенциал этих курортов - более 100 км горнолыжных трасс.