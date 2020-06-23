В Англии объявили о новом этапе смягчении карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил сегодня о новом этапе смягчения карантина в Англии.

С 4 июля в Англии откроются рестораны, пабы, парикмахерские, музеи и кинотеатры с учетом всех мер предосторожности. Бронировать места нужно будет заранее, а количество мест ограничат в целях безопасности, передает Reuters.

"Благодаря достигнутому прогрессу мы можем пойти дальше и ослабить карантинные меры в Англии", - сказал Джонсон, выступая перед парламентом.



Он добавил, что с 4 июля будут разрешены встречи между двумя семьями любого размера в любой обстановке. Пока что позволено встречаться только группам до шести человек при сохранении дистанции в два метра.



Премьер-министр отметил, что безопасная рекомендуемая дистанция между людьми будет уменьшена до одного метра в тех случаях, если невозможно соблюдать дистанцию в 2 метра.