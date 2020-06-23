Трамп желает укреплять сотрудничество с Казахстаном

Президент США Дональд Трамп в телеграмме своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Нур-Султаном в сфере политической модернизации республики. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Трамп поздравил Токаева с годовщиной избрания на пост президента Казахстана. Трамп позитивно отозвался об осуществляемых по инициативе главы республики реформах и заявил о намерении укреплять двустороннее стратегическое партнерство.

"Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. США поддерживают поставленные вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства", - подчеркнул он.

Президент США от имени американского народа пожелал Токаеву успехов в деятельности, направленной на укрепление мира, обеспечение процветания и безопасности в Казахстане в предстоящий период.

"Хотел бы также отметить ваши решительные действия по предотвращению распространения COVID-19. Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на прекращение пандемии и восстановление экономики в постпандемический период", – приводит РИА Новости телеграмму Трампа.