В Кабардино-Балкарии опровергли фейк о нехватке мест в больницах для коронавирусных пациентов
В Кабардино-Балкарии подготовлен резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом на 160 коек, распространяемые в мессенджерах публикации о якобы дефиците мест в больницах не соответствуют действительности. Такое сообщение размещено на странице Минздрава КБР в сети Instagram.
В нем опровергается информация о том, что в республике якобы не хватает мест в больницах, скорая отказывается везти пациентов на госпитализацию, а статистика по заразившимся намеренно занижается.
"(В КБР) действует семь госпиталей с коечным фондом 1 538 единиц, по состоянию на 23 июня имеется 249 свободных мест, также лечение проводится амбулаторно, с обеспечением необходимых лекарств. В резерве еще один госпиталь на 160 коек", - пояснили в министерстве.
В Минздраве подчеркнули, что сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна и уже две недели находится на плато, сократилось число больных, госпитализируемых в крайне тяжелом состоянии, доля больных с большим объемом поражения легочной ткани, по данным КТ, существенно сократилась.
В ведомстве заверили, что статистика, публикуемая оперативным штабом, соответствует действительности. В Минздраве признали, что сейчас число заразившихся больше, чем указано в статистике, но это объясняется тем, что 80% заразившихся переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме и к врачам не обращаются.
Ситуация по коронавирусу в республике находится под контролем и на данном этапе имеет тенденцию к улучшению, подчеркнули в ведомстве.
Внимание! В социальных сетях целенаправленно и активно распространяется заведомо ложная информация о ситуации по коронавирусу! Данная информация не соответствует действительности! Это делается целенаправленно с целью посеять панические настроения среди населения республики! Действует 7 госпиталей с коечным фондом 1538 единиц. По состоянию на 23.06. Имеется 249 свободных мест, также лечение проводится амбулаторно, с обеспечением необходимых лекарств. В резерве ещё один госпиталь на 160 коек. В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабильна и уже 2 недели как вышла на так называемое «плато», снизилось число больных, поступающих в госпитали в крайне тяжёлом состоянии. Процент больных с большим объёмом поражения легочной ткани по данным КТ существенно уменьшился. По всем тяжелым случаям ведутся онлайн-консультации со специалистами Филатовской больницы и Клинического центра им. Сеченова. Статистика, публикуемая Оперативным штабом, не занижается! На данном этапе эпидемии, действительно, количество зараженных больше, чем указано в статистике, и это логично, так как 80 процентов заражённых переносят в легкой и бессимптомной форме. Многие при этом не обращаются в поликлинику. К врачам обращаются те, кто переносит в средней или тяжелой форме. Это люди пожилого возраста или имеющие сопутствующие тяжёлые хронические заболевания. Ежедневно проводится порядка полутора тысяч тестов, из которых положительны 75-77, что говорит об отсутствии взрывного характера заболеваемости. Однако врачи делают назначения не по тестам, а по клинической картине. Ежедневно в круглосуточном режиме с целью выявления заболевших проводится до 300 исследований на КТ. Ситуация по коронавирусу в Кабардино-Балканской Республике контролируема и на данном этапе имеет тенденцию к улучшению. Просим не доверять различным провокаторам, которые, пользуясь ситуацией, пытаются манипулировать людьми и решать таким образом свои личные вопросы. По интересующим вопросам касательно ситуации с коронавирусом просим обращаться на горячую линию Оперштаба 40-15-65.
Публикация от Минздрав КБР (@kbrminzdrav) 23 Июн 2020 в 12:45 PDT
Вестник Кавказа
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