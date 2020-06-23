В Кабардино-Балкарии опровергли фейк о нехватке мест в больницах для коронавирусных пациентов

В Кабардино-Балкарии подготовлен резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом на 160 коек, распространяемые в мессенджерах публикации о якобы дефиците мест в больницах не соответствуют действительности. Такое сообщение размещено на странице Минздрава КБР в сети Instagram.

В нем опровергается информация о том, что в республике якобы не хватает мест в больницах, скорая отказывается везти пациентов на госпитализацию, а статистика по заразившимся намеренно занижается.

"(В КБР) действует семь госпиталей с коечным фондом 1 538 единиц, по состоянию на 23 июня имеется 249 свободных мест, также лечение проводится амбулаторно, с обеспечением необходимых лекарств. В резерве еще один госпиталь на 160 коек", - пояснили в министерстве.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна и уже две недели находится на плато, сократилось число больных, госпитализируемых в крайне тяжелом состоянии, доля больных с большим объемом поражения легочной ткани, по данным КТ, существенно сократилась.

В ведомстве заверили, что статистика, публикуемая оперативным штабом, соответствует действительности. В Минздраве признали, что сейчас число заразившихся больше, чем указано в статистике, но это объясняется тем, что 80% заразившихся переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме и к врачам не обращаются.

Ситуация по коронавирусу в республике находится под контролем и на данном этапе имеет тенденцию к улучшению, подчеркнули в ведомстве.