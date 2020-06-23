Василий Лановой будет присутствовать на параде Победы в Москве
Парад Победы в столице 24 июня планирует посетить народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой.
"Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко посетит торжественное мероприятие парада Победы 24 июня в Москве", - сообщила представитель артиста Антонина Журавлева, пишет РИА Новости.
Парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса.
В 1945 году первый парад на Красной площади прошел именно 24 июня.
Вестник Кавказа
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