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Василий Лановой будет присутствовать на параде Победы в Москве

Василий Лановой будет присутствовать на параде Победы в Москве

Парад Победы в столице 24 июня планирует посетить народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой.

"Василий Лановой вместе с супругой Ириной Купченко посетит торжественное мероприятие парада Победы 24 июня в Москве", - сообщила представитель артиста Антонина Журавлева, пишет РИА Новости.

Парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на 24 июня из-за коронавируса.

В 1945 году первый парад на Красной площади прошел именно 24 июня.

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Вестник Кавказа

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