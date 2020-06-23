Мужчины и женщины по-разному ведут себя, выясняя отношения в переписке

Психологи Тюменского государственного университета выяснили, что мужчины и женщины по-разному относятся к переписке об отношениях и ведут себя в ней.

Исследователи изучали коммуникации в личном взаимодействии, телефонном разговоре, смс-переписках, в социальных сетях и Skype. При выяснении личных отношений люди стремятся к эмоциональному наполнению текста, они выражают мысли коротко и часто используют смайлы. Анализ также выявил игнорирование относительно жестких культурных границ, несдержанность высказываний и ошибки с интерпретацией эмоций. При этом выяснение отношений в переписке не ведет к игнорированию собеседника или смене темы беседы.

"Можно сказать, что несмотря на отсутствие личного взаимодействия партнеров, в процессе интернет-коммуникации выяснение отношений проходит так же, как и при реальном взаимодействии. Интернет-пользователи в своих сообщениях активно стараются передавать эмоциональное состояние, чувства, внутренние переживания, наполняя текст сообщения различными псевдопунктуациями, неоднократной отправкой сообщений за минимальное количество времени, добавлением картинок и видео", - сообщила заведующая кафедрой общей и социальной психологии Тюменского государственного университета Ольга Андреева, пишет Naked Science.

Мужчин в переписке больше всего раздражает отсроченность ответов и наличие долгих пауз, а женщин - сложности с пониманием и передачей эмоций собеседнику.

"Понимание собеседников в соцсетях часто осложняется сокращениями слов и мыслей. В русском языке передача смысла во многом зависит от интонации и ударений, без использования которых смысл сообщений в процессе переписки может исказиться", - отметила Андреева.

Мужчины для выяснения романтических отношений предпочитают телефонный разговор или личную встречу, женщины - личную встречу.

Мужчины часто игнорируют собеседника в соцсетях, мессенджерах и смс-сообщениях. Вероятно это удобный способ ухода от выяснения отношений.