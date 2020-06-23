ДУМ России и СМР поддержали решение Саудовской Аравии об отмене хаджа

Совет муфтиев России положительно оценил решение властей Саудовской Аравии отменить хадж в текущем году из-за эпидемии коронавируса, такое сообщение опубликовано сегодня на сайте СМР.

"Духовное управление мусульман Российской Федерации, Совет муфтиев России во главе с Муфтием Шейхом Равилем Гайнутдином целиком и полностью поддерживают мудрое решение саудовских властей ограничить количество паломников в этом году", - поведал первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов.

Он призвал верующих ответственно отнестись к ситуации, не реагировать на провокации и терпеливо дожидаться следующего сезона хаджа, а также "со смирением обратиться ко Всевышнему Аллаху с мольбой о скорейшем завершении этого испытания".

Аббясов заверил, что все паломники официального хадж-оператора СМР и ДУМ России "Муслим Тур" гарантированно смогут совершить паломничество в 2021 году.

Первый зампредседателя СМР напомнил, что мусульманская умма множество раз сталкивалась с аналогичными мерами по приостановке хаджа, иногда они затягивались на несколько лет. Тем не менее, обратил внимание он, мусульмане, хотя и тяжело переносят ограничения в духовной жизни из-за пандемии, "вне зависимости от страны проживания, сплотились и смиренно приняли ограничительные меры в борьбе за жизни людей".

Аббясов обратил внимание, что основной принцип исламского права - "сохранность человеческой жизни". "Именно истинное служение Святыням перед верующими, всем человечеством, а, самое главное, перед Богом позволило саудовским властям принять взвешенное и мудрое решение", - заключил он.