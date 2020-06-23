Россия занимает 15-е место по росту цен на жилье в мире

Консалтинговая компания Knight Frank составила рейтинг The Global House Price Index, в котором сравнивается рост цен на жилье. Россия оказалась на 15-м месте из 56.

По итогам первого квартала стоимость жилья в России увеличилась на 7,1% за год. Значительнее всего (до 15%) жилье с начала года подорожало в Турции, Новой Зеландии и Литве. Не рост, а снижение цен эксперты зафиксировали только в одной стране - Финляндии, пишет ТАСС.

Рейтинг составлен на основе данных, собранных на конец марта 2020 года.

"В апреле и мае существенно снизилось количество заключаемых сделок как в связи с ограничениями в работе Росреестра, так и из-за введения режима самоизоляции и ограничений на передвижение. Таким образом, сформировался и продолжает формироваться отложенный спрос", - рассказала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.