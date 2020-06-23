Лавров рассказал о позиции России по Договору по открытому небу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не исключает никаких вариантов своих действий на предстоящей 6 июля конференции стран - участниц Договора по открытому небу.

Глава дипведомства указал, что главным условием участия России в нем была возможность осматривать территорию США. "Главным условием, которое обеспечивало ратификацию нами Договора об открытом небе, была возможность осматривать сверху территорию Соединенных Штатов", - цитирует его ТАСС.

"Посмотрим, какая будет реакция наших западных коллег на этой конференции, что Европа на этот счет думает", - заявил Лавров. "Не исключаем никаких вариантов наших действий, хотим послушать, что скажут остальные", - добавил он.

Россия не видит в своих подходах, применявшихся все эти годы в рамках Договора по открытому небу, причин, которые "могли бы оправдать односторонние действия" США "по разрушению еще одного многостороннего инструмента, который лежал в основе системы стратегической стабильности, создававшейся за последние десятилетия", заключил глава МИД России.