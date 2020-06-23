Новый офис МФЦ откроется в Краснодаре 25 июня

На втором этаже ТРЦ "СБС Мегамолл" в Краснодаре с 25 июня заработает новый офис МФЦ.

"В Карасунском округе Краснодара, густонаселенном жилом районе города, существует большая потребность в получении государственных и муниципальных услуг. Открытие современного офиса МФЦ, включающего 40 окон обслуживания, несомненно, повысит их доступность для жителей краевой столицы", - сообщает пресс-служба администрации Кубани, пишет "АиФ-Юг".

В центре жители района смогут получать государственные и муниципальные услуги.

МФЦ будет работать с понедельника по субботу, прием и выдача документов будет осуществляться в порядке живой очереди. В зале одномоментно смогут находиться до 40 человек, обязательно ношение масок.