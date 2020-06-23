Болтону неизвестно мнение Дональда Трампа о Путине

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что ему неизвестно, как глава американский лидер Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину.

"Что касается оценки Трампа в отношении Путина, то он никогда не выражал своего мнения при мне. Я никогда не спрашивал, что Трамп думает про него, возможно, боясь того, что могу услышать. Его персональный взгляд на российского лидера оставался загадкой", - приводит ТАСС отрывок книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая поступила во вторник в продажу.

Дональд Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев, в сентябре прошлого года, отправил его в отставку. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки деятельности американского президента, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня.