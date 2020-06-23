В Измире задержали 13 членов РПК

Полиция Турции задержала 13 человек, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщили в службе безопасности страны во вторник.

Задержание было произведено в провинции Измир, расположенной на западе страны, передает Anadolu.

Ранее прокуратура Турции выдала ордера на арест 16 человек, подозреваемых в сотрудничестве с РПК, операция по задержанию трех оставшихся подозреваемых продолжается.

В ходе более чем 30-летней террористической кампании против Турции РПК, включенная в список террористических организаций Турции, США и ЕС, несет ответственность за гибель около 40 000 человек, включая женщин и детей.