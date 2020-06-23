Набиуллина: обесценивания зарплат и сбережений не будет

Политика Центрального банка России по снижению ключевой ставки не выльется в обесценивание зарплат и сбережений жителей страны, заверила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Напомним, 19 июня регулятор снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, теперь она составляет 4,5% годовых, это исторический минимум. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция на конец года дойдет до нижней границы прогнозного диапазона в 3,8-4,8%.

"Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска "инфляционной спирали", то есть мягкая денежно-кредитная политика не обернется обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции на нашей цели вблизи 4%", - приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Глава Центробанка также перечислила сферы, которые оказались "сильными местами" и где страна прошла проверку на прочность: речь идет о "макроэкономической стабильности, устойчивости финансовых институтов и сформированном базисе финансовых технологий".

В то же время, пояснила она, сложная ситуация проявила нерешенные вопросы, по многим требуется помощь законодателей. "Защита потребителей финансовых услуг, их информирование - это касается и защиты неквалифицированных инвесторов, и стандартов продаж финансовых услуг, и проблема ультиматумов по комиссиям и лимитам на переводы со стороны банков. С другой стороны, нам нужно развитие дистанционных финансовых услуг и цифровых финансов в целом", - отметила глава регулятора.