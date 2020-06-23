Стадион Halyk Arena в Алматы превратят в инфекционный госпиталь

Глава управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров сообщил, что проблему нехватки коек для больных коронавирусом будут решать за счет спорткомплексов.

"Мы рассматриваем варианты открытия до 500 коек на базе стадиона Halyk Arena. Также нами рассматривается возможность открытия инфекционного стационара на базе Железнодорожной больницы на 150 коек", - сообщил он, пишет Sputnik Казахстана.

Также в ковид-госпитали могут переоборудовать Almaty Arena, спорткомплекс можно легко дезинфицировать.

"В этом плане Halyk Arena и Almaty Arena подходят. Там все стены выложены кафелем, есть вся необходимая инфраструктура и вентиляция. Эти помещения можно задействовать и в ближайшее время развернуть там стационар. Все будет зависеть от развития эпидситуации в городе", - пояснил Надыров.

В настоящее время в городе для больных коронавирусом есть 1 940 коек в 13 медицинских организациях, почти все они заняты.

Чиновник добавил, что при дальнейшем ухудшении ситуации есть возможность увеличить количество коек на базе Halyk Arena еще на 300.

"Аналогично можно открыть койки на базе Almaty Arena. Все это суммарно позволит развернуть количество инфекционных коек до 3 700", - сообщил Надыров.