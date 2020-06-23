В Турции за связи с FETO задержали 12 человек

Турецкие силовики задержали во вторник 12 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в Турции организацией оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO), сообщают местные СМИ.

Операции проводились в 8 провинциях страны. Аресты производились на основании ордеров, выданных прокуратурой провинции Измир.

В настоящее время спецоперация по поиску еще трех обвиняемых продолжается, сообщает Anadolu.

Анкара возлагает на FETO ответственность за попытку государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Гюлен, который проживает в США с 1999 года, отрицает свою причастность.