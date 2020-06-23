Лавров: Трамп обогнал Обаму по количеству решений об антироссийских санкциях

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа приняла больше решений о введении санкций против России, чем это было сделано при Бараке Обаме.

"Я уже сбился со счету, пытаясь обобщить количество решений, которые принимали уже и администрация Обамы, и администрация Трампа, - цитирует ТАСС министра. - Администрация Трампа, кстати сказать, по количеству решений о санкциях против России и по количеству охваченных этими решениями юридических и физических лиц давно обогнала уже администрацию Обамы".

Также министр отметил, что Соединенные Штаты не разделяют стремления РФ и Китая регулировать спорные моменты методом переговоров. "Наши американские коллеги по большому счету действительно уже уходят от дипломатии как метода ведения дел на международной арене. Либо это очень специфическая дипломатия, которая состоит из примитивных простеньких ходов: выдвигается требование, если на это требование не звучит полное признание капитуляции, то тогда выдвигается угроза санкций, выставляется срок для ультиматума, если опять не наблюдается капитуляция, то США эти санкции объявляют", - рассказал Лавров.

В то же время глава внешнеполитического ведомства РФ сообщил, что российская сторона продолжает "оставлять двери для переговоров открытыми". "Будем всегда открыты для диалога, но он должен быть равноправным, он должен быть нацелен на поиск баланса интересов", - заключил Сергей Лавров.