Мишустин отметил снижение инфицирования коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться.

"Несколько последних дней ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться. За последние сутки выявлено 7,4 тыс новых случаев этого заболевания", - отметил он.

Он добавил, что в Москве за сутки выявлен 1081 заболевший, однако при этом власти поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что проведено более 17,5 млн тестов.