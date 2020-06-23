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Мишустин отметил снижение инфицирования коронавирусом

Мишустин отметил снижение инфицирования коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться.

"Несколько последних дней ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться. За последние сутки выявлено 7,4 тыс новых случаев этого заболевания", - отметил он.

Он добавил, что в Москве за сутки выявлен 1081 заболевший, однако при этом власти поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что проведено более 17,5 млн тестов.

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Вестник Кавказа

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