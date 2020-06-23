В Кокшетау коронавирусом заразились 19 солдат-срочников
В воинской части 5510 Нацгвардии Казахстана в Кокшетау (Акмолинская область) зафиксирована вспышка коронавируса. Заразились 19 солдат, проходящих срочную воинскую службу.
"Перед этим в части выявили заболевшего короновирусом офицера", - цитирует сообщение департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Sputnik Казахстан.
Кокшетау лидирует по числу заразившихся COVID-19 в Акмолинской области, в городе заболели 163 человека.
Вестник Кавказа
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