В Кокшетау коронавирусом заразились 19 солдат-срочников

В воинской части 5510 Нацгвардии Казахстана в Кокшетау (Акмолинская область) зафиксирована вспышка коронавируса. Заразились 19 солдат, проходящих срочную воинскую службу.

"Перед этим в части выявили заболевшего короновирусом офицера", - цитирует сообщение департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области Sputnik Казахстан.

Кокшетау лидирует по числу заразившихся COVID-19 в Акмолинской области, в городе заболели 163 человека.