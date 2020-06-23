В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.

Лашет сообщил, что карантин продлится минимум до 30 июня, отметив, что меры будут аналогичны тем, к которым прибегали в марте.

В частности, это означает запрет на встречи людей, которые не проживают совместно, рестораны, пабы, бары, бассейны и фитнес-студии региона будут закрыты, передает CNN.

На сегодняшний день уже 1553 случая заражения коронавирусом нового типа было выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies, еще 7 тысяч работников были помещены на карантин. Ранее в районе были закрыты все школы и детские сады.

Всего в Германии зафиксировано 191 768 случаев заражения COVID-19, 8899 человек скончались.