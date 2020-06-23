Студия "Арменфильм" едва не сгорела в Ереване

Пожар произошел неподалеку от студии "Арменфильм" в Ереване. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.

Возгорание началось около Аштаракского шоссе. На место событий выдвинулись три пожарных расчета и опергруппа по организации спасательных работ. Выяснилось, что пламя охватило территории, прилегающие к киностудии.

"Пожар был локализован в 22.43, потушен в 22.51. На территории близ "Арменфильма" сгорела трава на площади около 7 га", - цитирует сообщение МЧС Sputnik Армения.