Поправки в Конституцию Грузии приняты во втором чтении
Парламент Грузии во втором чтении принял конституционные поправки, подготовленные для изменения избирательной системы. Их поддержали 115 депутатов, трое проголосовали против.
В обсуждении поправок во втором чтении, в отличие от первого, не принимали участия депутаты оппозиционной партии "Европейская Грузия". Заседание, как и в первом чтении, бойкотировали депутаты "Единого национального движения", пишет Sputnik Грузия.
В первом чтении, которое состоялось 21 июня, за поправки проголосовали 136 депутатов, против - пять.
Для их принятия достаточно 113 голосов.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться