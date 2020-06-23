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Поправки в Конституцию Грузии приняты во втором чтении

Поправки в Конституцию Грузии приняты во втором чтении

Парламент Грузии во втором чтении принял конституционные поправки, подготовленные для изменения избирательной системы. Их поддержали 115 депутатов, трое проголосовали против.

В обсуждении поправок во втором чтении, в отличие от первого, не принимали участия депутаты оппозиционной партии "Европейская Грузия". Заседание, как и в первом чтении, бойкотировали депутаты "Единого национального движения", пишет Sputnik Грузия.

В первом чтении, которое состоялось 21 июня, за поправки проголосовали 136 депутатов, против - пять.

Для их принятия достаточно 113 голосов.

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Вестник Кавказа

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