Поправки в Конституцию Грузии приняты во втором чтении

Парламент Грузии во втором чтении принял конституционные поправки, подготовленные для изменения избирательной системы. Их поддержали 115 депутатов, трое проголосовали против.

В обсуждении поправок во втором чтении, в отличие от первого, не принимали участия депутаты оппозиционной партии "Европейская Грузия". Заседание, как и в первом чтении, бойкотировали депутаты "Единого национального движения", пишет Sputnik Грузия.

В первом чтении, которое состоялось 21 июня, за поправки проголосовали 136 депутатов, против - пять.

Для их принятия достаточно 113 голосов.