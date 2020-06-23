Российский союз туриндустрии призвал уравнять требования к санаториям с гостиничными

Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько заявил, что требования, которые Роспотребнадзор разработал для санаторно-курортных учреждений, необходимо приравнять к тем рекомендациям, которые ведомство предлагает гостиницам.

В Российском союзе туриндустрии пояснили, что здравницы просят власти смягчить условия работы. Из-за жестких требований Роспотребнадзора большинство санаториев не могут начать сезон, а те немногие, что открылись, работают себе в убыток. В данной ситуации в выигрышном положении оказались гостиницы, требования к которым гораздо мягче, а также вообще бесконтрольный частный сектор.

"Настал момент более активного взаимодействия с правительством РФ, Ростуризмом, а также региональной властью для нормализации положения в отрасли. Получилось, что самая готовая к борьбе с распространением коронавируса сфера – санкур – несет больше всех потерь. 430 тысяч мест в санаторном комплексе по всей стране, 6,5 миллиона человек, которые ежегодно пользуются услугами отрасли", - приводит РИА Новости слова Шпилько.

Почетный президент РСТ считает, что в текущей ситуации очень многое зависит от руководителей регионов. "Мы предполагали, что действия местных властей будут более лояльными по отношению к санаторно-курортному комплексу, чем на федеральном уровне. Но ситуация складывается диаметрально противоположная. Однако есть примеры, когда на региональном уровне очень хорошо понимают проблемы санкура. Так, власти Ставрополья недавно решили выделить санаториям субсидии на тестирование персонала. Пока неясно, как это сработает, но сам шаг показателен", - заключил Шпилько.