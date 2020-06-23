В тысячу раз меньше россиян приехали на отдых в Турцию в мае 2020 года

В этом мае поток туристов из России в Турцию сократился в тысячу раз, сообщает АТОР.

В мае этого года в Турцию, несмотря на закрытые границы, въехали 964 россиянина, гражданина РФ, тогда как в прошлом году - 963 тысячи. Российский турпоток на турецкие курорты упал в тысячу раз, свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Турции, пишет РИА Новости.

Чаще всего иностранца в Турции едут в Стамбул, Эдирне, Анталью, Артвин и Анкару. Больше всего туристов в этом году приехали в страну из Болгарии, Грузии, Украины, Румынии и Сербии.