Крупный пожар произошел на Кубани (ВИДЕО)

Масштабный пожар тушат в поселке Афипский Северского района. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 11:31 был получен сигнал о возгорании на улице Ленина. В 11:32 незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные подразделения МЧС РФ.

В 11:38 на место прибыло первое подразделение. Оказалось, что произошло возгорание на чердаке в двухэтажном здании на общей площади 600 м.

В 12:33 пожар удалось локализовать на площади 600 кв м. Сейчас на месте работает 45 человек личного состава и 13 единиц техники.