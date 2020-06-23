Крупный пожар произошел на Кубани (ВИДЕО)
Масштабный пожар тушат в поселке Афипский Северского района. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 11:31 был получен сигнал о возгорании на улице Ленина. В 11:32 незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные подразделения МЧС РФ.
В 11:38 на место прибыло первое подразделение. Оказалось, что произошло возгорание на чердаке в двухэтажном здании на общей площади 600 м.
В 12:33 пожар удалось локализовать на площади 600 кв м. Сейчас на месте работает 45 человек личного состава и 13 единиц техники.
В 11:31ч. 23.06.2020 диспетчеру Северского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: Северский район, пос. Афипский, ул. Ленина. В 11:32ч. незамедлительно к месту вызова направлены пожарные подразделения МЧС России. В 11:38ч. по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошло возгорание на чердачном помещении в двухэтажном здании на общей площади 600м. На тушение подано 5 ствола «Дельта », работает 1 звено ГДЗС. В 12:33 локализация на площади 600 м2. На месте работает 45 человек личного состава и 13 единиц техники. Информация уточняется. #МЧС #Афипский #пожар #тушение #огнеборцы #01 #локализация
Публикация от МЧС Краснодар (@mchs_krasnodar) 23 Июн 2020 в 3:16 PDT
Вестник Кавказа
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