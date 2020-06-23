В Кремле рассказали, потребует ли внесение поправок в Конституцию новых выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесение поправок в Конституцию РФ не потребует немедленных выборов в Госдуму или переназначений на ключевые руководящие посты.

"Насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей", - приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что судьбоносную важность поправок в Конституцию осознает подавляющее большинство граждан России. Вместе с тем он счел некорректным говорить о том, когда может проявиться эффект от поправок.