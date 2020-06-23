Отдохнуть в санаториях Петербурга смогут россияне со справкой об отсутствии коронавируса

Санатории в Петербурге могут открыться с 22 июня, у всех гостей будут требовать справку об отсутствии COVID-19.

Комитет по развитию туризма Петербурга принял стандарты безопасности для санаторно-курортных учреждений, рекомендованные Роспотребнадзором, сообщил глава комитета Сергей Корнеев. Санатории имеют право открыться при соблюдении стандартов безопасности с 22 июня, пишет "Фонтанка.ру".

Отдыхающие должны предоставить справку об отрицательных результатах теста на коронавирус, полученных не позднее, чем за 2 суток до даты въезда, информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней, а также направление на основании медицинской комиссии.

В Петербурге около 40 санаториев, их открытие станет началом возобновления туристической отрасли города.

"Открытие санаториев в первую очередь необходимо самим петербуржцам, чтобы восстановиться после перенесенных заболеваний", - считает Корнеев.