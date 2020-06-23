Китайский эксперт: в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 через пищу

Коронавирус не передается через продукты, подчеркнула эксперт Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, заведующая биолаборатории государственного центра оценки рисков пищевой безопасности Ли Фэнцинь.

"Во всем мире еще не зарегистрировано случаев заражения через пищу", - цитирует ее РИА Новости.

По словам эксперта, анализ большого массива данных доказывает: пищевые продукты не могут заражаться вирусом, однако могут быть загрязнены, например, через упаковку или от зараженного человека, занимавшегося их переработкой.