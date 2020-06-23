ЗАГСы Москвы возобновили проведение торжественных церемоний

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний бракосочетания.

"Мы знали, как молодожены ждали открытия торжественных церемоний - и вот по просьбам москвичей сегодня первые 150 пар заключат браки под марш Мендельсона. В выходные около 900 пар планируют пожениться в первые выходные после открытия торжественных церемоний. С 26 июня зарегистрировать брак можно будет на необычных площадках столицы - в "Лужниках", в доме музыки, в "Москва-сити" и на других городских объектах", - приводит ТАСС слова заммэра.

В настоящее время молодожены могут зарегистрировать брак в одном из более тридцати нестандартных мест для проведения церемонии регистрации брака. Любители спорта могут пожениться на стадионе "Спартак", на территории спорткомплекса "Лужники" и на Центральном московском ипподроме, ценители искусства - в театре "Школа современной пьесы", Музее военной формы одежды, Московском международном доме музыки, любители природы - в "Москвариуме" или в заповеднике "Серебряный бор". Также москвичи могут зарегистрировать брак на смотровой площадке Останкинской телебашни, в Московском планетарии, в башнях делового центра "Москва-сити" (башни "Федерация", "Меркурий" и "Око").

До введения особого режима работы в 2020 году на таких площадках для регистрации брака поженились более тысячи пар, что составляет примерно 10% от общего количества свадебных церемоний.

"На июль и август подано уже более 1 200 заявлений на регистрацию брака на необычных площадках, это более 70% от общего количества запланированных бракосочетаний. Напоминаем, все столичные ЗАГСы были открыты во время действия временных ограничительных мер. С 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов. С 23 июня возобновилось проведение торжественных церемоний без ограничения по количеству гостей", - отметила Анастасия Ракова.

Но в то же время санитарно-эпидемиологические требования сохраняются. Горожанам необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС. После проведения каждой церемонии в торжественном зале будут проходить санитарная обработка и проветривание помещений.