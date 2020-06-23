Адыгейский молокозавод "Белое золото" заработает в августе

Аграрии Адыгеи завершают первый этап создания кластера по производству продуктов из козьего молока: уже в августе они планируют запустить молочный завод и презентовать продукцию из 15 наименований товаров, - сообщила генеральный директор компании "Агрохолдинг Мирный" Елена Гангало.

"Поголовье начало прирастать, в июне начался окот. Ежедневно рождается по 10-12 козочек. Всего родилось 136 животных. Ожидается, что их будет 1,2 тыс., и окот завершится к сентябрю", - рассказала Гангало, передает портал Юга.ру.

Из первого молока жирностью 6% будут выпускать 15 видов продукции, семь из них - йогурты, а также сыр, творог, кефир и другая кисломолочная продукция под уже зарегистрированным товарным знаком "Белое Золото". Планируется, что первые продукты появятся в продаже в сентябре.

Концепция инвестпроекта предусматривает создание предприятия замкнутой цепи - от строительства ферм, производства коз, создания кормовой базы до выпуска продукции и ее реализации. Инвестиции в него уже составили около 1 млрд рублей.

В дальнейшем инвесторы планируют реализовать еще два этапа. На втором - построить две фермы по 3 тыс голов каждая для формирования отечественного племенного фонда.

В дальнейшем проект хотят масштабировать до 24 тыс животных с ежегодным производством козьего молока до 6 тыс т.