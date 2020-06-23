Еще 20 добровольцев получили вакцину от коронавируса

Вторая группа добровольцев получила во вторник вакцину от COVID-19. Вакцинацию провели специалисты Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи.

"Сегодня вакцина была введена еще 20 добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте: через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины", - рассказал начальник военного госпиталя им.Н.Н. Бурденко генерал-майор Евгений Крюков, пишет ТАСС.

В Минобороны сообщили, что "серьезных негативных реакций или нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено".

Ранее сообщалось, что первая группа добровольцев после вакцинации испытывала головные боли и повышение температуры тела.