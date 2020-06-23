Сергей Рябков: Россия и США в Вене договорились создать рабочую группу по космосу

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что разногласия между Россией и США по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после консультаций по стратегической стабильности, которые прошли в Вене, по-прежнему сохраняются.

"Расхождения по ключевым вопросам, таким как необходимость продления ДСНВ и китайский фактор, остаются", - приводит ТАСС слова дипломата. Но, тем не менее, российско-американские консультации по стратегической стабильности прошли в позитивном ключе, у сторон есть желание двигаться вперед, отметил Рябков.

Также замглавы сообщил, что Россия и США на консультациях в Вене договорились создать рабочую группу по космосу.

Эксперты рабочей группы РФ и США по стратегической стабильности проведут первые консультации в середине июля, сообщил он. Место проведения второго раунда консультаций РФ и США по стратегической стабильности, намеченных на конец июля - начало августа, пока не определено.