Подозреваемого в воровстве задержали в Грозном

Мужчину, подозреваемого в краже денег, задержали в Грозном. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Чечне.

В дежурную часть поступило заявление от жителя столицы республики, 1995 г.р. Он рассказал, что накануне, когда он был в лесу возле реки Сунжа на северной окраине поселка Черноречье в Заводском районе Грозного, неизвестное лицо похитило 3,5 тыс рублей из кармана его куртки, висевшей на ветке дерева.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по г. Грозный задержан и доставлен житель республики, 1995г.р., который дал признательные показания по данному факту", - говорится в сообщении.

Идет проверка.