Алмазбек Атамбаев проведет за решеткой 11 лет

Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

"Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде 11 лет и 2 месяцев лишения свободы с конфискацией государственных наград и имущества" - зачитал решение судья Эмильбек Каипов, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Атамбаеву и его ближайшим соратникам, среди которых несколько действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов, инкриминировались организация массовых беспорядков и захват заложников во время событий в Кой-Таше.