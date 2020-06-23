Песков: не нужно переоценивать достоверность и значение мемуаров Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал достоверность книги бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием Владимира Путина, призвав не переоценивать ее.

"Не переоценивайте значение и достоверность подобных публикаций", - приводит его слова ТАСС.

Песков заявил, что в Кремле мемуары бывшего высокопоставленного чиновника "читают потихоньку". Говоря о приведенных экс-помощником Трампа высказываниях о российско-американских переговорах с участием президента России, он указал, что Болтон "мог стать, а мог и не быть свидетелем" этих эпизодов. "Здесь все очень сбалансированно надо оценивать", - подчеркнул представитель Кремля.

"У нас, например, не принято пересказывать содержание бесед глав государств в той части, которая не была предназначена для широкой мировой общественности", - напомнил он. "Поэтому мы никогда это не комментируем", - заключил пресс-секретарь президента России.