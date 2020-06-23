В выходные в Москве ожидается 30-градусная жара

Гидрометцентр России дал прогноз на предстоящие выходные в Москве.

Во вторник в столичном регионе возможны осадки, со среды будет солнечно и по-летнему тепло.

"Воздушная масса в условиях небольшой облачности и большой продолжительности светового дня, несмотря на преобладающее северо-западное направление ветра, будет хорошо прогреваться, и ночи станут теплее. Показания термометров увеличатся от 7-12 градусов ночью и 22-27 градусов в среду до 14-19 градусов ночью и 27-32 градусов в субботу", - рассказали синоптики, пишет Агентство "Москва".

В воскресенье будет до 30 градусов тепла, ночью - до 21 градуса.