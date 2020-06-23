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В Адыгее и Кубани установят "умные" счетчики "Россетей"

Фото пресс-службы ПАО "Кубаньэнерго"
Фото пресс-службы ПАО "Кубаньэнерго"

Специалисты Адыгейского филиала "Россети Кубань" приступили к установке 10,5 тыс интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

"Умные" счетчики появятся у промышленных и бытовых потребителей Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов Адыгеи, а также Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, - передает "АиФ-Адыгея".

Счетчики нового поколения российского производства оснащены функцией удаленного сбора информации о параметрах энергопотребления. С их помощью можно дистанционно подключить или отключить потребителя, а также запрограммировать счетчики на многотарифный учет.

Ответственность за эксплуатацию, поверку и ремонт прибора при этом полностью несет на себе его собственник – электросетевая компания. 

Мероприятия по замене счетчиков выполняются за счет средств компании в рамках программы развития интеллектуального учета электроэнергии, направленной на повышение эффективности учета электроэнергии, а также предотвращение ее незаконного потребления, - добавили в компании. 

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