В Адыгее и Кубани установят "умные" счетчики "Россетей"

Специалисты Адыгейского филиала "Россети Кубань" приступили к установке 10,5 тыс интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

"Умные" счетчики появятся у промышленных и бытовых потребителей Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов Адыгеи, а также Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, - передает "АиФ-Адыгея".

Счетчики нового поколения российского производства оснащены функцией удаленного сбора информации о параметрах энергопотребления. С их помощью можно дистанционно подключить или отключить потребителя, а также запрограммировать счетчики на многотарифный учет.

Ответственность за эксплуатацию, поверку и ремонт прибора при этом полностью несет на себе его собственник – электросетевая компания.

Мероприятия по замене счетчиков выполняются за счет средств компании в рамках программы развития интеллектуального учета электроэнергии, направленной на повышение эффективности учета электроэнергии, а также предотвращение ее незаконного потребления, - добавили в компании.