Ученые рассказали, как чувствуют себя добровольцы, первыми получившие в Москве вакцину от коронавируса

Добровольцы, которым 18 июня в Сеченовском университете в Москве ввели вакцину от COVID-19 сообщали о головной боли и повышенной температуре, рассказали в пресс-службе вуза.

"В первые часы у некоторых них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции - незначительное повышение температуры, головная боль и т.п., которые в течение суток были самостоятельно купированы", - информирует Сеченовский университет, пишет "Интерфакс".

Такая реакция является стандартной на любую вакцину, отметила главный исследователь, директор Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

"Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо. Все требования к проведению подобного рода исследований у нас соблюдены. Об эффективности вакцины будет судить разработчик препарата, который по окончанию исследования проведет лабораторные иммунологические анализы и даст полноценный ответ", - добавила она.