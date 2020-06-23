Наркодилерш, сделавших 150 "закладок" с наркотиками, обезвредили в Карачаево-Черкесии

В Черкесске задержаны две местные жительницы, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

"Женщины 33 и 39 лет были застигнуты правоохранителями в момент оборудования закладки-тайника на улице Первомайской республиканского центра. У подозреваемых изъяли девять свертков с веществом, которое, согласно справке об исследовании ЭКЦ МВД по КЧР, является синтетическим наркотическим средством", - пояснили в полиции.

Наркодилерши стали фигурантками уголовного дела по ст.30 и ст.228.1 УК РФ.

В результате обысков по местам жительства фигуранток у одной из них были найдены еще 40 полимерных свертков черного цвета, аналогичных изъятым у закладчиц в ходе личного досмотра, а также фасовочный материал и прочие предметы, которые станут вещественными доказательствами преступной деятельности.

Вскоре в городах Усть-Джегута и Карачаевск из тайников-закладок, оборудованных наркодилершами, правоохранители изъяли еще 50 доз наркотика.

В общей сложности преступницы на территории Карачаево-Черкесии успели соорудить более 150 закладок. Сейчас стражи правопорядка реализуют дальнейшие оперативные мероприятия по обнаружению наркотиков.

По оперативной информации, задержанные входят в состав межрегиональной группы, специализирующейся на бесконтактном сбыте сильнодействующих наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.